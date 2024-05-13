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Рим (WTA). 4-й круг. Швентек сыграет с Кербер, Соболенко – со Свитолиной, Осака встретится с Циньвэнь Чжэн, Гауфф – с Бадосой

Арина Соболенко встретится с Элиной Свитолиной. Сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 7 – 19 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 5 509 771 евро Открытые корты, грунт Четвертый круг Наоми Осака (Япония)  Циньвэнь Чжэн (Китай) Дата проведения 13 мая, 12.

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