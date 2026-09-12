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Карлсон объяснил конфронтацию Запада с Россией отношением Путина к олигархам

Карлсон объяснил конфронтацию Запада с Россией отношением Путина к олигархам

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон связал конфронтацию Запада с Россией с двумя факторами – отношением Владимира Путина к олигархам и его поддержкой православия.

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