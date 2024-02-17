Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Командир бригады, начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, Герой России Леонид Рыжов в интервью программе «Время героев» рассказал о проведении операции по форсированию реки Северский Донец.
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