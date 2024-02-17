Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • holms sherlok
    Вины никто снимать не будет, хоть американцы, хоть англичане, хоть немцы, поляки или другие - все равно виновата бенд...Источник: Украина...
  • G
    да чтовы- серьезно????   что теперь??🤡🤡🤡Источник: Украина...
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Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Командир бригады, начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, Герой России Леонид Рыжов в интервью программе «Время героев» рассказал о проведении операции по форсированию реки Северский Донец.

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