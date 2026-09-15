Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Сочи

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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