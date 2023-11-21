13 самых популярных модных журналов в мире

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Своими руками

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  • Елена Стельмах (та же)
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    А банки-то зачем, да ещё с какой-то сеткой. Налей спирт в миску и подожги, так же будет гореть и обогревать. А в пала...Пригодится в гара...

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