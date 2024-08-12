ГК "Ростех": в военной технике НАТО нет ничего уникального

Эксперты изучили трофейную технику и сделали свои выводыВ военной технике НАТО нет особых "ноу-хау". К такому выводу пришли русские военные эксперты, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью РИА "Новости".