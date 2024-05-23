На аэродроме "Авиаторское" в Днепропетровске был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. Это подтверждается информацией эксперта по военной авиации, который отмечает, что современные войны все чаще основываются на информационных технологиях.
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