Международные спикеры и звезды на главной сцене. Новые подробности о GASTREET International Restaurant Show в Сочи

В этом году образовательная программа GASTREET International Restaurant Show, который пройдет с 3 по 8 июня в Сочи на Курорте Красная Поляна, будет содержать в себе выступления более чем 170 спикеров на 7 параллельно функционирующих площадках.
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