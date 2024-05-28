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Международные спикеры и звезды на главной сцене. Новые подробности о GASTREET International Restaurant Show в Сочи

Международные спикеры и звезды на главной сцене. Новые подробности о GASTREET International Restaurant Show в Сочи

В этом году образовательная программа GASTREET International Restaurant Show, который пройдет с 3 по 8 июня в Сочи на Курорте Красная Поляна, будет содержать в себе выступления более чем 170 спикеров на 7 параллельно функционирующих площадках.

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