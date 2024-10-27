МО России заявило об уничтожении силами ПВО 51 беспилотника ВСУ за ночь

ВСУ выпустили по России 51 беспилотник. Об этом информирует Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, 18 дронов самолетного типа были сбиты в Тамбовской области, 16 — в Белгородской, 3 — в Воронежской, 1 — в Курской, еще по 4 — в Брянской, Липецкой и Орловской.