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Громче всех оравшая о наказании России страна ЕС поняла, что не переживёт зиму из-за санкций

Громче всех оравшая о наказании России страна ЕС поняла, что не переживёт зиму из-за санкций

Премьер-министр Эстонии пожаловалась на грядущие проблемы, связанные с энергетическим кризисом Кая Каллас, ранее громко заявлявшая, что “агрессию России нужно остановить во что бы то ни стало, не стесняясь в средствах”, неожиданно “протрезвела”.

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