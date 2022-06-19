Громче всех оравшая о наказании России страна ЕС поняла, что не переживёт зиму из-за санкций

Премьер-министр Эстонии пожаловалась на грядущие проблемы, связанные с энергетическим кризисом Кая Каллас, ранее громко заявлявшая, что “агрессию России нужно остановить во что бы то ни стало, не стесняясь в средствах”, неожиданно “протрезвела”.