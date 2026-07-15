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От обожания до волны критики: как семь известных российских актеров лишились прежнего расположения зрителей

Зрительское признание — вещь крайне хрупкая. Еще вчера артиста могли боготворить миллионы, скупая билеты на любые премьеры с его участием, а сегодня один неверный шаг, резкое высказывание или череда скандалов превращают вчерашнего кумира в объект жесткой критики.

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