От обожания до волны критики: как семь известных российских актеров лишились прежнего расположения зрителей

Зрительское признание — вещь крайне хрупкая. Еще вчера артиста могли боготворить миллионы, скупая билеты на любые премьеры с его участием, а сегодня один неверный шаг, резкое высказывание или череда скандалов превращают вчерашнего кумира в объект жесткой критики.