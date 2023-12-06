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ОФПСС: за неиспользованный материнский капитал положена компенсация

1 февраля 2024 года Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им.

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