Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе «однушку» в ипотеку. Инфографика

Для обслуживания ипотечного кредита на приобретение однокомнатной квартиры в новостройке в городах с населением более одного миллиона человек требуется доход, который в два-три раза превышает средний уровень зарплат в этих же мегаполисах.
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