Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Министр обороны Украины заявил о достижении договоренностей о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергетике

Киев, 25 марта /Синьхуа/ -- Украина и США провели технические консультации в Эр-Рияде /Саудовская Аравия/, по результатам которых был достигнут ряд договоренностей, сообщил во вторник в "Фейсбуке" министр обороны Украины Рустем Умеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх