Министр обороны Украины заявил о достижении договоренностей о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергетике

Киев, 25 марта /Синьхуа/ -- Украина и США провели технические консультации в Эр-Рияде /Саудовская Аравия/, по результатам которых был достигнут ряд договоренностей, сообщил во вторник в "Фейсбуке" министр обороны Украины Рустем Умеров.