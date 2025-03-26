Министр обороны Украины заявил о достижении договоренностей о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергетике

Киев, 25 марта /Синьхуа/ -- Украина и США провели технические консультации в Эр-Рияде /Саудовская Аравия/, по результатам которых был достигнут ряд договоренностей, сообщил во вторник в "Фейсбуке" министр обороны Украины Рустем Умеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)