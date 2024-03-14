Известный бренд масел презентовал новую технологию для защиты двигателя

С 27 февраля по 2 марта в проливе Малое Море озера Байкал на специально подготовленной природной ледяной трассе участники фестиваля «Дни Скорости на Льду Байкала» осуществляли заезды с целью установить новые рекорды скорости и оставить след в истории.