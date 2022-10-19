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Василевский пропустил 3 гола после 21 броска «Филадельфии». У него 2 поражения в 3 матчах на старте

Андрей Василевский пропустил 3 шайбы после 21 броска «Филадельфии». «Тампа» уступила «Флайерс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, хотя вела в счете 2:0.

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