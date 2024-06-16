Объем эмиссии USDT на базе Tron приближается к 60 миллиардам долларов

По данным TronScan, объем эмиссии TRC-20 (Tron) USDT достиг $59,8 млрд, приближаясь к $60 млрд. В настоящее время общее количество кошельков, содержащих TRC-20 USDT, составляет 44,95 миллиона, а совокупное количество транзакций — 1,79 миллиарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии