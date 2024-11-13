Хуситы атаковали авианосец ВМС США «Аврам Линкольн» в Красном море

Американский авианосец «Авраам Линкольн» был атакован в водах Аравийского моря силами хуситов.Хуситы, контролирующие северную часть Йемена, атаковали авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США в Аравийском море, а также два американских эсминца в Красном море.