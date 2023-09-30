Карпов: президенту "Урала" Иванову грозит дисквалификация за критику судей

Российский футбольный союз (РФС) может дисквалифицировать президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова за высказывания в адрес судейской бригады во главе с Романом Галимовым, обслуживавшей матч против "Ростова" в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).