Карпов: президенту "Урала" Иванову грозит дисквалификация за критику судей

Российский футбольный союз (РФС) может дисквалифицировать президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова за высказывания в адрес судейской бригады во главе с Романом Галимовым, обслуживавшей матч против "Ростова" в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии