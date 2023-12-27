Куат Хамитов бросил вызов Грозину: «Старику придется встать с дивана и вернуться в клетку»

Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов бросил вызов россиянину Александру Грозину. «Лига «Наше дело» мне не нравится, что Александр Грозин постоянно побеждает наших бойцов.
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