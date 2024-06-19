Семья мошенников получила срок за незаконную банковскую деятельность

Брянский суд вынес приговор 44-летнему жителю Брянска и его 39-летней сестре. Оба признаны виновными по трем уголовным статьям за преступление, связанное с незаконной банковской деятельностью и получением дохода в размере более 44 миллионов рублей.
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