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Новости Брянска

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Семья мошенников получила срок за незаконную банковскую деятельность

Семья мошенников получила срок за незаконную банковскую деятельность

Брянский суд вынес приговор 44-летнему жителю Брянска и его 39-летней сестре. Оба признаны виновными по трем уголовным статьям за преступление, связанное с незаконной банковской деятельностью и получением дохода в размере более 44 миллионов рублей.

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