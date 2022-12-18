Варламов отразил 35 из 37 бросков «Вегаса» и стал 1-й звездой матча. В 3-м периоде он ушел со льда из-за травмы

Семен Варламов отразил 35 из 37 бросков «Вегаса» и стал 1-й звездой матча. Российский вратарь «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх