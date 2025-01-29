«Покушение на Путина»: в Госдуме грозятся ядерной войной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к тщательному расследованию заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента России Владимира Путина.
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