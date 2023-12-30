Срок для Трампа и розыск Байдена: Медведев опубликовал прогноз на 2024 год

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился своим видением событий 2024 года. По его мнению, Западу придется пожертвовать весь ВПК киевскому режиму, экс-президенту США Дональду Трампу вынесут приговор на 99 лет, а нынешнего американского лидера объявят в розыск после неудачного выхода со сцены.