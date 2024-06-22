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«Спартаку» и другим клубам РПЛ предложили вингера сборной Аргентины U20 Агирре. Игрок хочет получать 2 млн евро в год (Metaratings)

«Спартаку» и другим клубам РПЛ предложили вингера сборной Аргентины U20 Агирре. Игрок хочет получать 2 млн евро в год (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, кандидатуру вингера «Ньюэллс Олд Бойз» предложили нескольким клубам Мир РПЛ, в том числе красно-белым.

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