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Телеканал «Моя Планета»

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Свежие комментарии

  • Виталий Чуваев
    Однако, похоже на правду...Вопрос: что это?
  • Walery
    Это отверстия оставшиеся от строительных лесов.  В отверстиях устанавливались консольные балки, на которые укладывали...Зачем в крепостны...
  • lidatima46 Тимощук
    Здорово  !!Потрясающе  !!Спасибо  !!!Лучшие фотографии...

Зачем в крепостных стенах средневековья проделывали дыры?

Зачем в крепостных стенах средневековья проделывали дыры?

А знаете ли вы, почему в средневековых крепостных стенах, башнях – в основном жарких стран – проделаны глубокие дыры? По всему Марокко сохранились старинные глиняные ограждения, которые не подверглись современной реставрации, и всё ещё окружают старые города.

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Комментарии
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W
Walery
Это отверстия оставшиеся от строительных лесов.  В отверстиях устанавливались консольные балки, на которые укладывались доски. По ним передвигались строители и  на них укладывали запасы строительных материалов. Так и продвигались снизу вверх. В периоды нашествия врагов и последующей осады крепости  все повторялось, но уже сверху вниз в виде препятствий препятствующих штурму стен противниками. Про гнезда птиц - легенды красивые и только, хотя более точно - удобные места под гнездовья пустующими не бывают.
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