Зачем в крепостных стенах средневековья проделывали дыры?

W

Walery

Это отверстия оставшиеся от строительных лесов. В отверстиях устанавливались консольные балки, на которые укладывались доски. По ним передвигались строители и на них укладывали запасы строительных материалов. Так и продвигались снизу вверх. В периоды нашествия врагов и последующей осады крепости все повторялось, но уже сверху вниз в виде препятствий препятствующих штурму стен противниками. Про гнезда птиц - легенды красивые и только, хотя более точно - удобные места под гнездовья пустующими не бывают.