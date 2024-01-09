Израилю не верят: Более 800 организаций поддержали иск ЮАР о признании геноцидом войны в Газе

Международная коалиция за прекращение геноцида в Палестине (ICSGP) объявила в понедельник, 8 января, что более 800 организаций гражданского общества и власти ряда стран поддержали её письмо, в котором содержится призыв к присоединиться к Южной Африке и официально обвинить Израиль в геноциде в высшем судебном органе Организации Объединенных Наций.
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