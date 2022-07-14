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«Тур де Франс». 13-й этап. Гонщики преодолеют 192,6 км с подъемами второй и третьей категорий

15 июля пройдет 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют 192,6 км с подъемами второй и третьей категорий.

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