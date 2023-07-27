МУС незаконно выписал ордер на арест Владимира Путина.фото: icc-cpi.int--> МВД объявило в розыск ещё одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая ранее выдала ордер на арест президента Владимира Путина.
МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ
Комментарии
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Н
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пусть везде боятся!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
А
Александр
Какая-то тусовка чмошных придурков изображает из себя всевышнего. И их полномочия признают главы государств?! Внутри любой страны может происходить что угодно в соответствии с её действующими законами или беззаконием. Но чтобы какая-то самозванная шваль могла распоряжаться судьбами стран и их руководства - это нонсенс. Страны, признавшие этот клуб идиотов под названием МУС, должны быть объявлены недружественными, а их руководство - нелегитимным, лишившим страну независимости. Признание этих государств и их границ также должно быть отозвано. Вопрос должен быть рассмотрен в БРИКС. Фантики - не самое главное. Уже взламывают суверенность государств. И, главное, на это ведутся их главы. Показательно, что штаб-квартира мусорной шарашки находится в столице ЛГБТ и наркотиков. И Нью-Йорк не лучше.
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12 час.
Владимир Барышев
Пусть теперь, сама боится и прячется,
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6 час.
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