МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

А

Александр

Какая-то тусовка чмошных придурков изображает из себя всевышнего. И их полномочия признают главы государств?! Внутри любой страны может происходить что угодно в соответствии с её действующими законами или беззаконием. Но чтобы какая-то самозванная шваль могла распоряжаться судьбами стран и их руководства - это нонсенс. Страны, признавшие этот клуб идиотов под названием МУС, должны быть объявлены недружественными, а их руководство - нелегитимным, лишившим страну независимости. Признание этих государств и их границ также должно быть отозвано. Вопрос должен быть рассмотрен в БРИКС. Фантики - не самое главное. Уже взламывают суверенность государств. И, главное, на это ведутся их главы. Показательно, что штаб-квартира мусорной шарашки находится в столице ЛГБТ и наркотиков. И Нью-Йорк не лучше.