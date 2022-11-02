Страна и люди

9 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ..торговка молочкой в антисанитарных условиях.... показушная квартира - бедность во всей красе... камунизьм минус эле...Фотографии страны...
  • Malina
    раздолбать одесский порт в хлам! Все равно там все давно не ремонтировалось, как все на Окраине.Легче будет  реконстр...ЕВРОПА НА ДИЕТЕ: ...
  • Россиянин
    Статья интересная... Я не экономист, но думаю экономика будущего основана будет на целесообразной достаточности. Капи...Глобальный доллар...

Сдай друга ВСУ — получи 20 тысяч гривен

Сдай друга ВСУ — получи 20 тысяч гривен

Минобороны Украины купит «пушечное мясо». Недорого Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС Материал комментируют: Министерство обороны Украины взяло на вооружение нестандартные методы для пополнения тающих с каждый днем рядов ВСУ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх