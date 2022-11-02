Сдай друга ВСУ — получи 20 тысяч гривен

Страна и люди

Минобороны Украины купит «пушечное мясо». Недорого Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС Материал комментируют: Министерство обороны Украины взяло на вооружение нестандартные методы для пополнения тающих с каждый днем рядов ВСУ.