Заноза

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Санду предлагает России обсудить «сдачу» Приднестровья

Санду предлагает России обсудить «сдачу» Приднестровья

Президент Молдавии получает карт-бланш на вывод миротворцев из региона    После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду.

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Галина Назарова
это кто собрался тут России указывать где, что и как ей делать??? какая то продажная пендоская прошмандовка
Лирина Полесская (Вяткина)
Чтобы протащить Молдову в состав Румынии предательнице Родины Санду надо ввести Приднестровье ( ПМР ) в состав Молдовы. Я---житель ПМР и знаю мнение ее жителей. Вход ПМР в состав Молдовы для нас равносилен самоубийству !
Леонид Василенко
Пример Зеленского ей на узелок.
АНГЕЛ АНГЕЛ
не вордпресс вашингтон на Бендеру поехали...
Юрий Ермоленко
Лучше для России,забрать Юго-Восток Украины под свой протекторат,тем самым сняв блокаду,я думаю Юго-Восток против не будет,чем сдать ПМР. Там будет то же что предпологалось бандерлогами в Крыму, Россия получит мало того что сотни тысяч беженцев(российские паспорта там у многих!),так в добавок и, как минимум удар по имиджу страны. Вряд ли нынешнее руководство России пойдет на это.
Борис Осипов
Виталий Винокуров
Ну и тупые!

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