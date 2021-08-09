Санду предлагает России обсудить «сдачу» Приднестровья

Президент Молдавии получает карт-бланш на вывод миротворцев из региона После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду.
Президент Молдавии получает карт-бланш на вывод миротворцев из региона После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду.
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