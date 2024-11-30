Политолог из Швеции Ян Оберг проинформировал о том, что руководство Организации Североатлантического Альянса крайне сильно ошиблось, когда решило попытаться включить в свой состав киевский режим, зная о том, что Российская Федерация этого не желает.
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