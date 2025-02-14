Раскрыта тактика российских военных в боях за Дзержинск

Заместитель командира взвода Константин Захаренко из 109-го отдельного стрелкового полка группировки «Центр» раскрыл тактику Вооруженных сил (ВС) России в ходе боев за город Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР).
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