Минобороны России отчиталось об ударах по аэродромам и местам запуска дронов ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины.
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