В Хабаровском крае корреспондент районной газеты познакомилась с работой участковых уполномоченных полиции

В рамках проекта «Один день с участковым» корреспондент газеты «Советская звезда» Дина Здорикова провела день совместно с начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Советско-Гаванскому району подполковником полиции Сергеем Кузнецовым.
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