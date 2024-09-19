Обновленный боевой модуль «Нарвал» начали устанавливать на военные катера

Фото: Уралвагонзавод Специалисты НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем «Нарвал».
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