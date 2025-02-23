В Госдуме предложили ввести госконтроль за ценами на недвижимость

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести государственный контроль над ценами на жилую недвижимость, особенно на новостройки, проверяя ценообразование и утверждая приемлемый диапазон цен.
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