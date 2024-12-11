Казанская епархия отправила в зону СВО партию лекарств более чем на 800 тысяч рублей

Казанская епархия отправила в военный госпиталь в зоне СВО партию лекарств на 873 тысячи рублей. Вчера персоналу госпиталя в ЛНР передали лекарства, пластыри для лечения ожогов и другие препараты, которые необходимы для восстановления бойцов.