Казанская епархия отправила в зону СВО партию лекарств более чем на 800 тысяч рублей

Казанская епархия отправила в военный госпиталь в зоне СВО партию лекарств на 873 тысячи рублей. Вчера персоналу госпиталя в ЛНР передали лекарства, пластыри для лечения ожогов и другие препараты, которые необходимы для восстановления бойцов.
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