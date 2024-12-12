В Лукоянове открылся новый кинозал

В Лукоянове в Центре культурного развития состоялось открытие нового кинозала «Киномир». Его оснащение современным оборудованием стало возможным за счет субсидии от Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура».
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