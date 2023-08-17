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Жюлия Симон выступит на турнире по летнему биатлону в Бессане

Обладатель Большого хрустального глобуса-2022/23, француженка Жюлия Симон выступит на турнире по летнему биатлону в Бессане 17 августа.

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