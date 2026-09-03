«Наставник выполняет роль проводника»: Максим Древаль рассказал, как изменился образ просветителя

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. В этом году Российскому Обществу «Знание» исполняется 80 лет. На полях ВЭФ-2026 генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал «ФедералПресс», как за это время изменился образ просветителя.
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