«Наставник выполняет роль проводника»: Максим Древаль рассказал, как изменился образ просветителя

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. В этом году Российскому Обществу «Знание» исполняется 80 лет. На полях ВЭФ-2026 генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал «ФедералПресс», как за это время изменился образ просветителя.