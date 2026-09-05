Whatnot обогнала Amazon по скачиваниям в AppStore в 2025 году

В 2025 году платформа Whatnot обошла Amazon и eBay по количеству загрузок в AppStore. Продавцы на Whatnot заключают сделки каждую секунду, а оценка компании в августе 2026 года достигла $20 млрд, с прогнозами выручки более $1 млрд.
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