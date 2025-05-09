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Лукашенко: Союзное военное сотрудничество гарантирует мир и безопасность

Лукашенко: Союзное военное сотрудничество гарантирует мир и безопасность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность российско-белорусского военного сотрудничества для обеспечения безопасности и сохранения исторической памяти.

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