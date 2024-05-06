"Вряд ли русские будут долго терпеть": Первые потери французского легиона - до батальона. Военные эксперты подтверждают

Военкоры, участники подполья, военные эксперты подтверждают не только прибытие первых частей французского легиона в зону СВО, но и первые существенные потери, однако данные разнятся - от группы до батальона.
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