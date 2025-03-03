В Донецке возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере Как сообщается, с марта 2023 года по июнь 2024 года мужчина, являясь ответственным за осуществление строительного контроля на объектах строительства в Мариуполе, неоднократно отказывался подписать исполнительную документацию по выполненным работам.