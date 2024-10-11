Произошел скачок роста: Стоцкая показала повзрослевшего красавца-сына

Певица поделилась кадрами с детьми, которых она родила в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Анастасия Стоцкая с сыном и дочкой Социальные сетиАнастасия Стоцкая поделилась семейным фото, на котором она позирует с детьми: 13-летним Сашей и 7-летней Верой.