Произошел скачок роста: Стоцкая показала повзрослевшего красавца-сына

Певица поделилась кадрами с детьми, которых она родила в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Анастасия Стоцкая с сыном и дочкой Социальные сетиАнастасия Стоцкая поделилась семейным фото, на котором она позирует с детьми: 13-летним Сашей и 7-летней Верой.
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