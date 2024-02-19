В Менделеевске школьники написали 700 писем бойцам СВО

Учащиеся химико-технологического лицея № 3 «Потомки Менделеева» в Менделеевском районе РТ активно участвуют во Всероссийской акции «Письмо солдату» и в акции «Подарок для защитника», посвященных Дню Защитника Отечества.
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