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В Менделеевске школьники написали 700 писем бойцам СВО

В Менделеевске школьники написали 700 писем бойцам СВО

Учащиеся химико-технологического лицея № 3 «Потомки Менделеева» в Менделеевском районе РТ активно участвуют во Всероссийской акции «Письмо солдату» и в акции «Подарок для защитника», посвященных Дню Защитника Отечества.

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