«Держимся друг за друга»: как Нижнекамск сплотился после атак беспилотников

Атаки дронов стали тяжелым испытанием для Нижнекамска, но одновременно показали, насколько жители города готовы поддерживать друг друга.
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