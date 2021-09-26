Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов

В Сан-Марино прошел референдум по вопросу легализации абортов. По предварительным данным, за право женщины прерывать беременность высказались более 77% проголосовавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию комиссии по подсчету голосов.
В Сан-Марино прошел референдум по вопросу легализации абортов. По предварительным данным, за право женщины прерывать беременность высказались более 77% проголосовавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию комиссии по подсчету голосов.
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