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Мәскәүгә укырга килгән беренче курс студентларын татар мәдәни кичәсенә очрашуга чакыралар

Мәскәүгә укырга килгән беренче курс студентларын татар мәдәни кичәсенә очрашуга чакыралар

Татарстанның Россиядәге Тулы вәкаләтле вәкиллеге каршындагы Яшьләр советы беренче курс студентларын Татар мәдәният үзәгендә үтәчәк традицион очрашуга чакыра.

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